Зеленский обсудил с главой NASA проекты, к которым может присоединиться Украина

Также президент пригласил Билла Нельсона с визитом в Украине

"Украина должна снова стать космическим государством. Сегодня плодотворно обсудили с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями", - написал Зеленский.

Кроме того, глава сообщил, что "ждем Билла Нельсона с визитом в Украине".

Нагадаємо, наприкінці 2020 року Україна стала дев'ятою країною, яка приєдналася до програми "Артеміда" Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA). Відповідна програма регулює міжнародне співробітництво у дослідженні Місяця, Марса, комет і астероїдів.