Зеленский обещает ветировать закон о тюрьме за ложь в декларациях

Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая Офис президента

Подписание закона в том виде, в котором за него проголосовали, невозможно

Президент Владимир Зеленский обещает ветировать закон, которым изменены подходы к декларированию. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что президент неоднократно акцентировал внимание на необходимости принятия законопроекта о восстановлении справедливой уголовной ответственности за умышленное непредставление декларации и внесении в нее заведомо недостоверных сведений.

"Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно. Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внося этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием", – подчеркнул Зеленский.

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Напомним, Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации субъектом декларирования, который предусматривает наказание в виде лишения свободы.