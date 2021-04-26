Зеленский о переговорах с "ЛДНР": Я не собираюсь разговаривать с их представителями

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

Глава Украины считает такой шаг невозможным

Президент Украины Володимир Зеленский не собирается вести переговоры с представителями самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" на территории временно оккупированного Донбасса. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

"Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно", - отметил глава государства.

В то же время Зеленский прокомментировал реакцию Запада на стягивание российских войск к границам Украины, притом что фактически призыв Киева к предоставлению плана действий по членству в НАТО остался без внимания.

"Если вы спросите меня, хочу ли я большего, конечно, я могу откровенно сказать, что хочу", - пояснил президент Украины.

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Напомним, ранее представитель Кремля Дмитрий Козак предложил советникам стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия и Франция) до 27 апреля встретиться на Донбассе также он предложил привлечь к встрече переговорщиков со стороны так называемых "ЛНР" и "ДНР".