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Зеленский о компенсации за "Северный поток-2": Украина в любом случае против

Владимир Зеленский Офис президента

По словам главы государства, в качестве компенсации он видит только прекращение конфликта, спокойствие и стабильность на всей территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против запуска газопровода "Северный поток-2", зато призвал к прекращению вооруженного конфликта на Донбассе и стабильности в стране. Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, передает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, в качестве компенсации за запуск российского газопровода он видит лишь прекращение конфликта, спокойствие и стабильность на всей территории Украины.

"А когда мы говорим "стабильность" - это и геополитическая стабильность и устойчивое прекращение огня и контроль наших территорий, и энергетическая безопасность", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также добавил, что Украина будет "бороться, несмотря ни на что, за государственность и против "Северного потока-2", нравится это кому-то из наших европейских партнеров или нет".

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина готова вести переговоры по компенсации из-за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2". В то же время, он подчеркнул, что страна не обязательно согласится с предложениями.

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