Зеленский ничего не понимает во внешней политике, - Волошин

Народный депутат Олег Волошин Фото из открытых источников

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин заявил, что действия президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о его некомпетентности в вопросах внешней политики. Такое мнение Волошин выразил в эфире программы "Противостояние" на канале "Перший Незалежний".

"То, что Зеленский вообще ничего не понимает во внешней политике, я думаю, за последнее время убедились абсолютно все, люди разных взглядов. Вот это комичное обращение к кандидатам в канцлеры Германии по поводу "скажите, нам дадут членство в ЕС или нет?", эти ультимативные все требования, претензии к Байдену... Или вызов на ковер послов Франции и Германии после того, как Ангела Меркель предложила провести саммит ЕС с Россией..." - сказал нардеп.

По его словам, в Европе существует раздражение по поводу того, как ведет себя украинская власть.

"Кстати, вот забавно... почему, интересно, нашего посла не вызывают на ковер в Берлине или в Париже после того, как Зеленский постоянно рассказывает о том, что он хочет встретиться с Путиным? Значит, Зеленскому можно хотеть встретиться с Путиным, а Меркель не может встретиться с Путиным. Ну, это абсурд такой, что даже комментировать не хочется", - заявил Волошин.

По мнению депутата, о некомпетентности команды Зеленского свидетельствует, в частности, дело Медведчука.

Напомним, 21 мая Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 9 июля.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.