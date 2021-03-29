Зеленский не впервые совершает антиконституционные действия, - Гужва о ситуации с КСУ

УНІАН

Президент Украины Владимир Зеленский уже не впервые совершает очевидно антиконституционные действия, в частности, это санкции против граждан Украины, прекращение действия указа своего предшественника относительно судьи КСУ. Остановить такие действия может Верховный суд Украины.

Об этом в эфире международного проекта "Люди" на телеканале "Перший Незалежний" во время включения заявил главный редактор сайта "Страна.UA" Игорь Гужва.

Игорь Гужва, комментируя указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа президента Украины Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, заметил, что так можно далеко зайти. По его словам, к примеру, может собраться Центральная избирательная комиссия на своем заседании отменить свое решение об итогах президентских выборов, на которых победил Владимир Зеленский.

"Можно очень много фантазировать, куда это все зайдет. Здесь вопрос в другом: в том, что Зеленский уже не первый раз делает такие явно антиконституционные действия, в том числе введение санкций против граждан Украины - это тоже антиконституционная вещь. И то, что он прекращает действие указа своего предшественника - тоже антиконституционная вещь, по мнению тех юристов, которые не боятся высказываться публично, в том числе, Андрея Портнова, Елены Лукаш", - сказал Игорь Гужва.

Журналист подчеркнул, что сейчас основной вопрос, кто должен остановить такие действия власти.

"Здесь мы упираемся в такой институт под названием "Верховный суд Украины", потому что сейчас эти все вот указы Зеленского - и по закрытию телеканалов, и по санкциям против отдельных политиков и предпринимателей, и по поводу указов об отстранении Тупицкого, они все пойдут сейчас в Верховный суд, потому что Верховный суд - это единственный орган, в котором могут оспаривать указы президента. Если Верховный суд примет хотя бы одно решение о том, что этот указ является незаконным и отменит его, это уже будет очень серьезная история, потому что тогда все остальные указы СНБО о санкциях, которые будут вводиться таким же образом, станут бессмысленными", - сказал Игорь Гужва.

Напомним, 27 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. Отмечается, что указ о назначении Тупицкого отменяется в связи с гарантированием "соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина" и в соответствии с законом "О национальной безопасности Украины".

Как сообщали ранее, в декабре 2020 года Владимир Зеленский подписал указ о временном отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ. Тупицкого подозревают во введении суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний.