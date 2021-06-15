Зеленский не терпит критики: Кузьмин назвал власть антинародной и потребовал отправить ее в отставку

Владимир Зеленский Офис президента

Зеленский специализировался на острой политической сатире, а сейчас она под запретом. В качестве примера запретов в интервью "Першому Незалежному" народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин привел новый хит от Владимира Быстрякова и дуэта "Кролики".

По словам нардепа, эта власть не терпит критики, любого противодействия – эта власть антинародная. Она по сути своей – диктаторская.

"Во что превратились органы государственного управления? По сути – это организация, захватившая антиконституционным путем власть, с целью разграбления страны. Происходит продолжение политики Порошенко, только руками новых лиц, этих веселых клоунов, которые пришли к власти на волне протеста против политики Порошенко. Именно они пообещали нам прямо противоположное – мы поверили. 73% избирателей, пришедших на выборы, проголосовали за этого президента, за эту власть, и оказались обманутыми. Мы должны требовать от власти уйти в отставку, объявить перевыборы президента, парламента и местных советов. Именно в этом мы видим реальный выход из создавшегося политического кризиса", - сказал он.

Напомним, известный композитор, заслуженный артист Украины Владимир Быстряков выпустил видеоклип о мальчике по имени Бобби Грин, который отвлекал публику, пока народ обворовывали. В тексте композиции явно прослеживается сравнение Бобби Грин с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским: "Радость, мир, любовь и счастье он всем людям обещал. Лишь народ ему поверил – по-другому заплясал".