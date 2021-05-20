Зеленский не решил вопрос тарифов, войны на Донбассе и не провел медреформу, зато Медведчук выполняет его предвыборную программу, - Загородний

Юрий Загородний Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский не выполнил своих предвыборных обещаний, что касается и решения конфликта на Донбассе, и тарифов, и медреформы. Зато председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук выполняет обязательства главы государства, а получил за это только политическое преследование.

Об этом в эфире "Першого Незалежного" сообщил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Загородний.

"Если мы вспомним предвыборную программу, она начинается очень хорошо. Президент говорил, что "я расскажу вам об Украине своей мечты, об Украине, где будут стрелять только салюты на свадьбах и днях рождения". Но мы знаем, что продолжают стрелять на Востоке Украины. Он не выполнил свое обещание прекратить вооруженный конфликт... Далее он говорил в предвыборной программе, что мечтает об Украине, где люди не будут выезжать за рубеж на работу и говорил, что в Украине будет куча объявлений с предложением работы, а не с поиском работы в Польше. Мы видим обратное, что украинцы продолжают выезжать в поисках работы",- сказал Загородний.

Народный депутат от ОПЗЖ добавил, что не решена на сегодня и проблема повышенных тарифов. Хотя глава государства обещал, что "пенсионеры не будут получать инфаркт" от платежек.

"В предвыборной программе он написал, что он мечтает об Украине, когда бабушка не будет получать инфаркт за счет за коммуналку, но люди не только пенсионного возраста, а более 90% граждан переживают инфаркт от этих счетов", - сказал политик.

Он также вспомнил и проваленную властью медицинскую реформу, что тоже входило в предвыборные обещания президента Зеленского.

"Президент говорил, что прекратит преступную медицинскую реформу Порошенко-Супрун, но происходит медицинский геноцид украинского народа. Власть полностью провалила эту работу по борьбе с коронавирусом, преодолением последствий пандемии и вакцинированием украинского населения, вместо того, чтобы бороться за здоровье украинцев и наладить производство вакцин как в Украине, так и из-за рубежа", - сообщил Загородний.

Зато, говорит нардеп, президент стал на путь политического преследования оппозиции, которая проявляется в действиях по отношению к представителям "Оппозиционной платформы - За жизнь" и к председателя политсовета партии ОПЗЖ, народного депутата Виктора Медведчука.

"Он (Медведчук. - Ред.) как раз исполнял президентские обязанности. Он создал парламентское измерение "нормандского формата", успешно презентовал разработанный им лично, одобренный нашей политической партией Мирный план, который и презентовал в Париже, и в Берлине, и в Брюсселе. И этот план признан действенным планом, который может принести мир в Украину, вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс. Медведчук добился снятия санкций с целого ряда предприятий Украины, чтобы вернуть их на рынок Российской Федерации, а далее продукция этих предприятий вернулась на рынки не только Российской Федерации, но и стран СНГ. Медведчук, по сути, решил вопрос налаживания вакцины в Украине, но президенту Зеленскому это не понравилось и они остановили этот процесс, обвинив Медведчука в государственной измене", - сказал политик.

Загородний также напомнил, как Виктор Медведчук вместе со своей командой во время посещения Москвы договорился о цене на газ для нужд украинского населения. Но, опять же, власть этим не воспользовалась на благо страны, а лишь начала преследовать оппозицию.

Напомним, 13 мая, в 13:00 состоялось заседание Печерского райсуда, где рассматривается дело председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы – Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука – незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали, на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее – политическая расправа за его принципиальную позицию.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", – подчеркнул оппозиционный политик.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 27 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.