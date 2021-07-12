Зеленский не будет обсуждать с Меркель компенсацию за "Северный поток-2"

Ангела Меркель и Владимир Зеленский EPA

У Зеленского заявили, что "Северный поток-2" - это уже давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует во время рабочего визита в Германию обсуждать с канцлером Ангелой Меркель вопрос денежной компенсации Украине за реализацию проекта российского газопровода "Северный поток-2", сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает "Интерфакс-Украина".

"Позиция Владимира Зеленского такова, что" Северный поток-2 " - это уже давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности. Поэтому, думаю, о каких-либо экономических компенсациях речь не пойдет. Президент Украины пытается остановить строительство" Северного потока-2". Если не удастся это сделать, то тогда мы говорим о гарантии безопасности - возвращение временно оккупированных территорий, а не денежную компенсацию", - заявил Никифоров на брифинге для СМИ по итогам встречи президента Украины и федерального президента Германии в понедельник, 12 июля.

Новости по теме: Зеленский встретился с вероятным преемником Меркель: Что обсуждали

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку к важной встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она будет касаться энергетической безопасности, в частности, строительства российского газопровода "Северный поток-2".