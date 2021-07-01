Зеленский назвал условие, при котором готов встретиться с Путиным

Владимир Зеленский Офис президента

Подготовка к этому "непростому матчу" продолжается

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным при одном условии. Российского лидера должно интересовать решение ряда кризисных вопросов. Об этом Зеленский заявил агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, подготовка к этому "непростому матчу" продолжается.

"Готов ли я встретиться и с президентом Путиным - если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России", - заявил Зеленский.

Отметим, президент России Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, решения по украинскому вопросу сегодня будто бы принимаются в США.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но считает необходимым сначала понять, о чем с ним говорить.