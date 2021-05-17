Зеленский назвал день, когда Украина войдет в режим paperless

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Предварительно, государственные органы будут принимать от граждан документы и справки в электронном виде с 24 августа

В день 30-летия своей независимости Украина войдет в режим paperless, то есть государственные органы будут принимать от граждан документы и справки в электронном виде. Об этом в выступлении на "Diia Summit 2.0" заявил президент Владимир Зеленский.

"24 августа, 2021-го года Украина войдет в режим paperless, как мы и обещали. Никаких бумаг для государственных органов. Ни один не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или любые справки (бумажные – ред.) для предоставления государственных услуг, мы сделаем все, чтобы государство без бумаги действительно существовало не на бумаге", - отметил он.

К слову, Зеленский еще в октябре прошлого года заявлял, что процесс диджитализации в Украине необратим и уверял, что уже со следующего года, то есть 2021-го, ни одно госучреждение не сможет требовать от граждан бумажные документы.

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг, так называемый рaperless. Их предоставление будет происходить без вмешательства чиновников.

Планируется и комплексная электронная публичная услуга. То есть, гражданин сможет получить несколько услуг по одному заявлению.