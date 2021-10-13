Зеленский назначил судей Верховного суда: Кто занял должности

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

Ими стали Татьяна Чумаченко и Валерий Картер

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении судей Верховного суда. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, в документе указываются два человека - Татьяна Чумаченко и Валерий Картер.

Так, назначение произведено в соответствии с частью пятой статьи 126, части первой статьи 128 Конституции Украины и статей 80, 81 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".

В частности должности в Верховном суде получили:

Чумаченко Татьяна Анатольевна назначена в Кассационный административный суд;

Картер Валерий Иванович - в Кассационный суд.

Напомним, что ранее глава государства Владимир Зеленский подписал указ о конкурсе для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда по квоте президента Украины.

Он изменил принципы формирования суда.

Кроме этого, Парламентская ассамблея Совета Европы окончательно отклонила список украинских кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам людей.

Теперь Украина должна провести новый конкурс.