Зеленский назначил Ростислава Шурму заместителем руководителя Офиса президента

Новый заместитель главы Офиса Зеленского Ростислав Шурма Фото из открытых источников

На этой должности он будет отвечать за экономический блок деятельности ОП

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ростислава Шурму заместителем руководителя Офиса президента. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Соответствующий документ №592/2021 обнародован на сайте главы государства.

Как отмечается, Шурма на должности будет отвечать за экономический блок деятельности Офиса президента.

На этом посту он заменил Юлию Свириденко, которая стала министром экономики.

"Среди приоритетных задач - подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности", - подчеркнул новый заместитель.

Известно, что Ростислав Шурма - в прошлом генеральный директор ПАО "Запорожсталь" (с 2012-го по 2019 год). На парламентских выборах 2019 года баллотировался в Верховную Раду в составе партии "Оппозиционный блок" (№6 в списке).

Кроме того, 21 мая 2021 года указом президента № 209/2021 был назначен членом наблюдательного совета ГК "Укроборонпром".

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский временно возложил исполнение обязанностей председателя Закарпатской областной государственной администрации на Петра Добромильского. До этого времени он был заместителем председателя областной государственной администрации.