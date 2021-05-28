Зеленский назначил новую главу Кировоградской ОГА

Назначение Марии Черной председателем Кировоградской ОГА Офис президента

Соответствующий указ президент подписал 27 мая

Владимир Зеленский назначил Марию Черную председателем Кировоградской областной государственной администрации. Об этом сообщает Офис президента.

Как отмечается, Мария Черная заменит Валерия Жалдака, который исполнял обязанности временного главы Кировоградской облгосадминистрации.

Известно, что Мария Черная родилась в 1974 году в Кировоградской области. В 2003 году она окончила Кировоградский государственный педагогический университет им. В. Винниченко, а в 2015 году – Кировоградский национальный технический университет.

В период с 2002 по 2011 год Черная работала на различных должностях в Компанеевской районной государственной администрации Кировоградской области.

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В августе 2011 года была назначена заместителем начальника главного управления агропромышленного развития – начальником управления экономической политики Кировоградской областной государственной администрации.

С 2020 года занимала должность директора департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА.

Напомним, недавно в Кировоградской области разоблачили злоумышленников, которые обещали за 3,5 млн долларов решить вопрос о назначении главой облгосадминистрации.