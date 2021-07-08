Зеленский назначил новую главу Ивано-Франковской ОГА

Светлана Онищук и Владимир Зеленский Офис президента

Накануне ее назначения согласовал КМУ

Президент Владимир Зеленский назначил новую главу Ивано-Франковской областной государственной администрации, ею стала Светлана Онищук. Об этом сообщает Офис президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 281/2021 о назначении председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Светланы Онищук, которая до этого работала заместителем главы облгосадминистрации", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время встречи в Офисе президента Владимир Зеленский вручил новой главе Ивано-Франковской ОГА служебное удостоверение и пожелал успехов на посту.

Известно, что Светлана Онищук родилась в 1984 году в поселке Заболотов Ивано-Франковской области. В 2002 году окончила Снятинский сельскохозяйственный техникум по направлению "бухгалтерский учет", а в 2005 году – Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника по специальности "правоведение". Получила степень доктора наук по государственному управлению.

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С 2002 года Светлана Онищук работала юридическим консультантом частной агрофирмы. Также она проходила службу в органах внутренних дел в Прикарпатском юридическом институте Львовского государственного университета внутренних дел.

С 2012 года работала на различных должностях в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы и его региональных подразделениях. С сентября 2019 занимала должность заместителя председателя Ивано-Франковской ОГА.

Напомним, накануне Кабинет министров согласовал назначение Светланы Онищук на должность председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.