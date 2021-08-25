Зеленский назначил нового посла Украины в ЕС
Представителем Украины в ЕС стал Всеволод Ченцов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового посла Украины в Европейском Союзе. Соответствующий документ размещен на сайте главы государства.
"Назначить Ченцова Всеволода Валерьевича Представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии", - говорится в указе главы страны.
К слову, Зеленский уволил главу представительства Украины при Евросоюзе Николая Точицкого 6 апреля.
Точицкий занимал должность главы представительства в ЕС с 2016 года, совмещая ее с должностью посла в Бельгии и Люксембурге. В тот же день Зеленский уволил Ченцова с должности посла в Нидерландах.
Справка:
Всеволод Ченцов родился 10 апреля 1974 года в г. Дрогобыч Львовской области Украины.
В 1996 году окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко, специалист по правоведению.
С 2007 по 2011 год работал заместителем представителя Украины при Европейском Союзе.
В 2011-2017 годах - директор департамента Европейского Союза МИД Украины.
В июнь 2017 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Нидерланды.
С сентября 2017 года - постоянный представитель Украины в Организации по запрещению химического оружия.
Напомним, министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе присвоили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, ряду дипломатов присвоили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого и второго класса.