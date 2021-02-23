Зеленский назначил главу Нацкомиссии по ценным бумагам. Что о нем известно

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Бывшего главу НКЦБФР Тимура Хромаева президент уволил с должности

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Им стал Руслан Магомедов. Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте Офиса президента.

В документе №68/2021 указано, что предыдущий глава Тимур Хромаев уволен с должности в связи с истечением шестилетнего срока полномочий.

Следующим указом Зеленский назначил на должность главы Национальной комиссии Руслана Магомедова.

"Назначить Магомедова Руслана Садрудиновича главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - говорится в документе №69/2021.

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Кандидатуру Руслана Магомедова предложила Профессиональная ассоциация участников рынков капитала и деривативов (ПАРД) среди 5 различных кандидатур.

До назначения Магомедов был старшим трейдером ИК "Киев Секьюритиз групп" и членом Ассоциации ПФТС. Также он руководил департаментом интернет-трейдинга в компании "Проспект-Инвестментс" и был директором инвестиционной компании Astrum Investment Management.

В 2016 году Магомедов принял участие в конкурсе на главу правления Национального депозитария Украины.

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Позже стал внештатным советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. С июня 2020 года Руслан Магомедов как представитель президента вошел в состав конкурсной комиссии по определению претендентов на должности независимых членов наблюдательного совета Государственного банка.

Напомним, недавно Верховная Рада назначила на должность нового судьи Конституционного суда Украины кандидатуру от фракции "Слуга народа" Виктора Кичуна.