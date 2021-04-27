Зеленский настаивает на обновлении Минских соглашений

Он не планирует отказываться от минских договоренностей, но несколько пунктов нуждаются в обновлении

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на обновленные и модернизации минского формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .

По его словам, не нужно отказываться от минских договоренностей, но несколько пунктов нуждаются в обновлении.

"Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены", - отметил Зеленский.

Глава страны добавил, что сейчас в рамках минских соглашений активно ведутся переговоры и "вскоре может быть достигнуто общего результата".

"Завтра будет полноценная встреча ТКГ в видеоформате. Я все же думаю, что все стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня и перезагрузят этот режим серьезно - не только на словах, но и письменно подтвердят", - сказал президент.

Напомним, в интервью Financial Times президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы расширить "нормандский формат" к семи стран - пригласить США , Канаду и Великобританию, а также отметил, что стремится изменить и переговоры в Минске.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что видоизменить Минские соглашения невозможно.