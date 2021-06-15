Зеленский наложил вето на закон о лжи в декларациях

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Закон в нынешнем виде дает лазейку недобросовестным декларантам не указывать имущество родственников

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон, ослабляющий ответственность за недостоверное декларирование. Об этом сообщает Офис президента.

В ОП пояснили, что закон позволяет привлечь чиновника к уголовной ответственности только за недостоверное декларирование объектов, о которых ему сообщили члены семьи. Это в свою очередь дает лазейку недобросовестным декларантам для того, чтобы не указывать в своих декларациях имущество, которым владеют или пользуются их родственники, объясняя это тем, что члены их семьи якобы не сообщили им об этом имуществе.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский обещает ветировать закон, которым изменены подходы к декларированию.