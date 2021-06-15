Зеленский наложил вето на закон о лжи в декларациях
Закон в нынешнем виде дает лазейку недобросовестным декларантам не указывать имущество родственников
Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон, ослабляющий ответственность за недостоверное декларирование. Об этом сообщает Офис президента.
В ОП пояснили, что закон позволяет привлечь чиновника к уголовной ответственности только за недостоверное декларирование объектов, о которых ему сообщили члены семьи. Это в свою очередь дает лазейку недобросовестным декларантам для того, чтобы не указывать в своих декларациях имущество, которым владеют или пользуются их родственники, объясняя это тем, что члены их семьи якобы не сообщили им об этом имуществе.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский обещает ветировать закон, которым изменены подходы к декларированию.