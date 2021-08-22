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Зеленский наградил Меркель орденом Свободы

Ангела Меркель и Владимир Зеленский Офис президента

Это высшая награда, которую может получить иностранный гражданин

Президент Владимир Путин наградил канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы. Соответствующий указ обнародовал Офис президента

"За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-германского межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: Наградить орденом Свободы Ангелу Меркель - Федерального канцлера Германии", - говорится в указе №380/2021.

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Следует заметить, что орден Свободы - это высшая награда, которую могут получить иностранцы и лица без гражданства. Орден Свободы был учрежден 10 апреля 2008 года и вручается за заслуги в утверждении суверенитета Украины.

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Напомним, ранее канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия может поддержать санкции против "Северного потока-2", если Россия начнет использовать газопровод как оружие. 

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