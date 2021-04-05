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Зеленский на этой неделе проведет с Меркель и Макроном переговоры по Донбассу, - СМИ

Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон Фото из открытых источников

Точная дата встречи еще не известна

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе проведет трехсторонние переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном по обострению ситуации на Донбассе. Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на собственные источники. 

Как отмечается, пока неизвестна точная дата и время проведения собрания. 

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Напомним, 30 марта в формате видеоконференции состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудили коронавирус, Сирию, Ливию, Беларусь и подробно обменялись мнениями об Украине.

Примерно в то же время главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.

В свою очередь в Кремле отреагировали на слова украинской стороны, отметив, что перемещение российских войск у границы с Украиной не должно беспокоить другие страны, поскольку они передвигаются исключительно по территории РФ для защиты своих границ. 

Однако, европейское военное командование США решило усилить уровень наблюдения через взимание Россией своих войск к границам Украины. 

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