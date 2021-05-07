Зеленский издал указ о помощи Индии для борьбы с COVID-19
Обеспечить гуманитарную помощь Индии должен Кабинет министров
Украина предоставит Индии гуманитарную помощь для борьбы со вспышкой коронавируса. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский в пятницу, 7 мая. Об этом говорится на сайте Офиса президента.
"С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации с распространением острой респираторной болезни COVID-19 в Республике Индия... постановляю: оказать гуманитарную помощь Индии", - говорится в тексте указа президента.
Согласно указу главы государства, обеспечить гуманитарную помощь Индии должен Кабинет министров.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что украинские власти поделятся с Индией кислородом. Украина решила помочь с преодолением масштабной вспышки коронавируса в Индии.