Зеленский издал указ о помощи Индии для борьбы с COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский Ukrinform

Обеспечить гуманитарную помощь Индии должен Кабинет министров

Украина предоставит Индии гуманитарную помощь для борьбы со вспышкой коронавируса. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский в пятницу, 7 мая. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

"С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации с распространением острой респираторной болезни COVID-19 в Республике Индия... постановляю: оказать гуманитарную помощь Индии", - говорится в тексте указа президента.

Согласно указу главы государства, обеспечить гуманитарную помощь Индии должен Кабинет министров.

Новости по теме: В Индии второй день подряд антирекорд по COVID-19: Заболели 414 тысяч человек

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что украинские власти поделятся с Индией кислородом. Украина решила помочь с преодолением масштабной вспышки коронавируса в Индии.