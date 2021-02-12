Зеленский инициировал заседание СНБО, часть которого будет закрытой

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Заседание пройдет 19 февраля в здании офиса президента

Президент Владимир Зеленский поручил начать подготовку заседания СНБО, часть вопросов на котором рассмотрят в закрытом режиме. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО.

На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание проведут 19 февраля в помещении Офиса президента на Банковой.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступает в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это означает блокирование вещания всех трех телеканалов.

Телеканалы считают введение санкций политической расправой над неугодными СМИ.

Они намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.

Народный депутат, член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ СНБО закрыть телеканалы: "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые мешают президенту лгать народу Украины.

После блокировки вещание телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.