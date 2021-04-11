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Зеленский и Эрдоган договорились о шагах, которые приблизят подписание соглашения о ЗСТ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Офис президента Украины

Украина и Турция планируют увеличить объем торговли до 10 млрд долларов

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о "аудит" спорных вопросов в будущем соглашении о зоне свободной торговли между странами, что должно открыть путь к ее подписания. Об этом сообщил Офис президента. 

"Важное значение для них имеет дальнейшая либерализация двусторонней торговли, а существенно нарастить ее объемы может подписание соглашения о свободной торговле. В то же время мы понимаем, что это ответственный шаг и он должен быть сделан в соответствии с национальными интересами каждой из сторон", - отметил глава Украины. 

При этом глава Турции отметил, что объем торговых отношений между двумя странами не снизился, несмотря на пандемию. А это свидетельствует о том, что экономики Украины и Турции дополняют друг друга. 

Кроме этого, Эрдоган выразил надежду на скорейшее подписание Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турецкой Республикой, что позволит достичь общей цели и увеличения объема торговли до 10 млрд долларов.

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Напомним, 10 апреля Владимир Зеленский совершил визит в Турцию. Встреча президентов проходила во дворце Хубер в Стамбуле в закрытом режиме без прессы. После нее состоялось девятое заседание Стратегического совета высокого уровня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым вывел Украину из двух международных договоров в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

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