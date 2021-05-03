Зеленский и четверо президентов подписали совместную декларацию о сотрудничестве

Торжества по случаю 230-летия принятия Конституции 3 мая Офис президента

Подписание документа приурочено 230-й годовщине принятия Конституции 3 мая

Во время визита в Варшаву 3 мая президент Украины Владимир Зеленским вместе с коллегами из Польши Анджеем Дудой, Латвии - Эгилсом Левитсом, Литвы - Гитанасом Науседой и Эстонии - Керсти Кальюлайд подписали совместную декларацию о продолжении диалога и сотрудничестве государств. Об этом сообщает Офис президента.

"Мы, президенты Республики, Эстонской Республики, Украины, Латвийской Республики и Литовской Республики, встречаемся сегодня в Варшаве, чтобы совместно отметить 230-ю годовщину принятия Конституции 3 мая. Принятие в 1791 году этого важного акта, который регулировал правовую систему Речи Посполитой, имело историческое значение, поскольку это был первый на нашем континенте и второй в мире современный Основной закон государства вступил в силу", - говорится в заявлении.

Новости по теме: Зеленский настаивает на обновлении Минских соглашений

Также лидеры пяти государств выразили убеждение, что успех общего наследия и общего дома, корнями которых являются европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах: свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность.

"Объединяемая Европа должна быть открытой для всех стран и народов, разделяющих такие ценности. С пониманием и поддержкой относимся к устремлений всех наций региона, с которыми наши народы объединяет общая историческая судьба и которые сегодня стремятся, как и мы, пользоваться благами свободы и демократии, отважно требуя уважения к своим правам. Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости. Руководствуясь этим убеждением, мы привержены продолжению диалога и сотрудничества государств, которые мы представляем", - подчеркнули политические лидеры.

Новости по теме: В Польше приняли резолюцию о поддержке Украины

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что встреча с Владимиром Путиным обязательно состоится, а провести ее можно в Ватикане.