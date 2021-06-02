Зеленский хочет изменить санкционную политику в отношении России

Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая Офис президента

Зеленский отметил важность продолжения политики санкций в отношении Российской Федерации, пока РФ не прекратит агрессивные действия

Президент Владимир Зеленский настаивает на необходимости продолжения санкций против Российской Федерации и считает необходимым выстроить новый формат санкционной политики. Об этом он заявил во время встречи с делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, Зеленский отметил важность продолжения политики санкций в отношении Российской Федерации, пока РФ не прекратит агрессивные действия.

"Нынешние санкции со стороны ЕС и США на сегодня уже не работают – Россия привыкла с этим жить, забирая при этом другие территории и угрожая Европе. Весь цивилизованный мир не может этого позволять. Поэтому я считаю, что надо не просто давить, а выстроить новый формат санкционной политики", – отметил президент.

Ранее в США заявляли, что введенные против РФ санкции США привели к результатам, которые "достаточно близки" к ожиданиям Вашингтона.