Зеленский должен заниматься не Медведчуком, а решением накопившихся за два года в Украине проблем, – Броницкая

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук 112ua.tv

На сегодня председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук ‒ единственный реальный кандидат на пост президента Украины, потому что, в отличие о действующей власти, он знает, как решить проблемы нашей страны, накопившиеся за два года президентства Владимира Зеленского. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" сказала политический обозреватель Елена Броницкая.

Эксперт подчеркнула, что после судебного заседания, состоявшегося 13 мая, Виктор Медведчук стал не только общенациональным лидером, но и реальным кандидатом в президенты Украины.

"В Украине такого политика, как Медведчук, больше нет. И если бы он стал президентом, то все те проблемы, которые накопились за два года, реально были бы решены", – сказала Броницкая.

Также она добавила, что в Украине достаточно проблем, которые требуют пристального внимания действующей власти, и президент Зеленский должен был бы вплотную заниматься решением этих проблем, а не преследованием Виктора Медведчука и оппозиции.

"Я понимаю, что он боится Медведчука, поэтому он такое делает", – отметила Елена Броницкая.

Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором избиралась мера пресечения народному депутату Украины, председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. Офис генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, парламентарий заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.