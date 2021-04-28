Зеленский должен встретиться с Путиным и руководством ОРДЛО для установления мира на Донбассе, - опрос

Владимир Зеленский на Донбассе Офис президента

Президент Владимир Зеленский должен провести личную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным для восстановления мира в Украине и возвращения Донбасса.

Так считают 68,3% респондентов, которые были опрошены Киевским институтом социологических и маркетинговых исследований 22-27 апреля по заказу американской компании Trade Union Co. California (USA).

При этом 16,7% считают, что не должен, и 15,0% затруднились с ответом.

Также 54,5% опрашиваемых заявили, что Зеленский должен встретиться с руководством ОРДЛО ради возвращения Донбасса и восстановления мира в стране. 24,7% респондентов ответили, что не должен, и 20,8% затруднились с ответом.

Киевский институт социологических и маркетинговых исследований провел всеукраинский социологический опрос 22-27 апреля по заказу американской компании Trade Union Co. California (USA). Всего было опрошено 3000 респондентов методом телефонных интервью. Ошибка репрезентативности не превышает 2,8%.