Зеленский договорился с Си Цзиньпином о безвизе между Украиной и Китаем, - ОП

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Зеленский и Си Цзиньпин обменялись приглашениями совершить визиты в удобное время

Президент Владимир Путин договорился с главой Китая Си Цзиньпином заключить соглашение о безвизе между Украиной и КНР. Об этом шла речь во время первого телефонного разговора лидеров государств. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Главы государств обсудили важность развития человеческих контактов между нашими странами и договорились заключить Соглашение о безвизе между Украиной и Китаем", - заявили в пресс-службе украинского президента.

Глава Китая в ходе телефонного разговора подчеркнул, что Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Зеленский и Си Цзиньпин обменялись приглашениями совершить визиты в удобное время.

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Ранее сообщалось, что Китай угрожал заблокировать поставку более 500 тыс. доз вакцины от коронавируса CoronaVac в Украину, если она не откажется от поддержки заявления о нарушении прав человека в Синьцзяне.