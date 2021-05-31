Зеленский для сохранения власти закрывает СМИ, давит на партию ОПЗЖ и Виктора Медведчука и продолжает издевательства над жителями Донбасса, - глава Госдумы РФ

Вячеслав Володин Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский для сохранения власти закрывает СМИ, давит на "Оппозиционную платформу – За жизнь" и Виктора Медведчука, продолжает издевательства над жителями Донбасса. Об этом в Telegram написал глава Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Сегодня, чтобы сохранить Зеленского, закрыли оппозиционные СМИ; оказывают давление на партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Продолжаются издевательства над жителями Донбасса и Луганска. В них стреляют, их убивают, разрушают их дома. Где Европарламент, Евросоюз? Где ваша позиция?" - отметил Володин.

Политик подчеркнул, что европейское сообщество сегодня также закрывает глаза на нарушение одного из основополагающих прав человека - говорить, учиться, общаться на родном языке.

"Русские, венгры, румыны, молдаване, поляки лишены такого права в Украине. Как и в прибалтийских государствах. Где вы с вашей правозащитной позицией? Впрочем, что спрашивать, если вы даже не подаете голос, чтобы помочь правозащитникам, которые подвергаются преследованию, сидят в тюрьмах? Было бы правильно вначале разобраться в себе. Какие ценности защищаете и несете в мир? Вообще какие у вас цели? Определились бы", - отметил Володин.

Он считает, что Европарламент навязывает президенту США Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Владимиром Путиным, чтобы таким образом оказать давление и создать для встречи негативный фон. Володин отметил, что Европарламент пытается набрать политические очки, "потоптавшись на темах, которые могут стать предметом обсуждения двух президентов".

Напомним, 13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.

В ОПЗЖ отреагировали на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях против 8 физических и 19 юридических лиц. Среди них трое украинских граждан – политик Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко и гражданская жена владельца каналов NewsOne, ZIK и "112 Украина" Тараса Козака - Наталья Лавренюк.

Как сообщали, 26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Однако уже через час после начала вещания телеканал "Перший Незалежний" незаконно отключили под давлением властей.