"Зеленский боится абсолютно всего": Украинцы рассказали, верят ли обещаниям президента

Владимир Зеленский Офис президента

Миссия невыполнима. Как создать качественный медийный продукт – здесь выходцам из "95 Квартала" равных нет. Антиолигархическая кампания была хорошо принята бедными украинцами. Осталось сделать малое – наказать власть имущих, которые так часто бывают в гостях на Банковой. Пока было решено наработать план. Абсурдность этого запаковали в обвертку – нужно немного времени, чтобы схватить их за хвост. Так как кампания дала приятные плоды в виде рейтингов, то для отвода глаз взялись за оппозицию. Почему власть так боится честной борьбы, и верят ли люди обещаниям Зеленского – об этом украинцы рассказали в программе "Чуємо кожного".

"При Зеленском страна стала коррумпированной. Тоталитарный режим. Не успеешь сказать слово правды, то наймут, тебя придут и прибьют".

"С самого начала не верила в него, как в президента. Мне кажется, что Зеленский боится всего, абсолютно. В первую очередь он боится людей, он боится толпы. Он реально боится того, что народ поднимется и встанет против него".

"Никаких реформ нет. Это мое мнение. Без суда и следствия наложил санкции на Медведчука. Я считаю, это нехорошо".

"Это неправильно, что такая политика, что позакрывал каналы".

"Жизнь изменилась в худшую сторону. Его гнать оттуда надо. Это враг Украины".