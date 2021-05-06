Зеленский анонсировал подписание "очень серьезного соглашения" с США

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и Государственного секретаря США Энтони Блинкена, Киев, 6 мая 2021 года Офис президента Украины

Детали этого соглашения пока не раскрывают

Президент Владимир Путин обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном подписание в будущем важного документа с США. Об этом глава Украинского государства сказал во время пресс-конференции с Блинкеном в Киеве, передает "Укринформ".

"Мы говорили о вопросе Альянса, вопросе возможного двустороннего очень серьезного соглашения, но это вопрос будущего и сейчас очень рано говорить о деталях", - сказал Зеленский, не уточнив, о каком именно предстоящем соглашении идет речь.

В целом президент высоко оценил уровень поддержки США Украины.

"Я хочу поблагодарить двухпартийную поддержку Соединенных Штатов Америки, действительно это происходит и увеличивается военная поддержка, увеличивается финансовая поддержка", - добавил он.

Напомним, накануне Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прибыл в Украину.

Во время рабочего визита, 5-6 мая, он встретится с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения российской агрессии.