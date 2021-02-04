ЗЕдороги - конец эпохи скромности

Владимир Зеленский любит Диснейленд и Голливуд и мечтает построить в Украине что-то американское. И начал он с идеи президента Рузвельта, который спасал Америку от экономического кризиса большим строительством.

С отставанием на 80 лет в Украине началось свое большое строительство, но уже сразу с украинскими голливудскими кадрами и диснеевскими эмоциями. В "видосиках" с улыбающимся Зеленским показывали почти хайвеи между селами.

Компании, за деятельностью которых надзирало окружения Зеленского, строили дороги как в кино: делали это быстро, дорого и с элементами монтажа. Старые пути покрывали тонким слоем асфальта и выдавали за современные автобаны. Ежедневно отчитывались о сотнях и тысячах километров построенных дорог. Могли бы и больше, но в Украине протяженность дорог меньше, чем их отремонтировали друзья президента.

Именно при Зеленском в Украине научились почти не тратить материалы на дороги и при этом вдвое увеличили стоимость строительства. Сейчас один километр ЗЕхайвеев обходится в миллион долларов из бюджета. Все как в кино. Главное - как можно больше эффектов и впечатлений.

По оценкам экспертов, на "Большое строительство" потратили 214 млрд грн. Все средства получили только 22 компании. Больше всего закатали асфальта структуры, связанные с одесским головой Геннадием Трухановым, - более 40 млрд.

Талантливые автодоровцы так хотели строить, что даже закатали 25 млрд грн из фонда COVID-19 в мнимый асфальт. А потом поняли, что этого мало, и забрали 104 млн из фонда онкобольных.

На самом деле нельзя говорить, что Зеленский и его команда не построили качественных дорог. Сразу после инаугурации к имению Зеленского устелили персональную трассу - прямо на участках жителей села Иванковичи! Но это дорога президента. Януковичу в Межигорье тоже строили персональную дорогу через село. Еще людям запрещали на нее выходить.

Впоследствии Зеленский переехал на государственную дачу, где раньше жил Виктор Ющенко. Именно тот Ющенко, который остался в памяти украинцев президентом, утратившим народное доверие из-за прожектов и окружения "любих друзів". Они строили европейскую Украину для себя, но за средства бюджета.

"Любі друзі" Зеленского действуют проще: они размазывают тонкий слой асфальта по старым дорогам. Каждый километр обходится украинцам в миллион долларов.