Заявление главы наблюдательного совета Фонда Анны Герман относительно пресс-марафона президента Украины

Анна Герман Фото из открытых источников

26 ноября 2021 года состоялся пресс-марафон Владимира Зеленского, на котором журналисты всей Украины почувствовали враждебность Президента Украины.

Пресс-марафон Президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировал уже враждебность главы государства ко всему сообществу независимых журналистов.

Надменность, оскорбления и физическое насилие со стороны его охраны — это объявление войны уже не только журналистам телеканалов, которые закрыл Зеленский. Это война против свободы прессы в прямом понимании этого слова.

Мы призываем мировое сообщество дать четкий и однозначный ответ на попирание фундаментального права на свободу слова в Украине.