Заявление Фонда защиты свободы слова о недопустимости диктатуры и ручного управления СМИ со стороны Офиса президента

Перший Незалежний

Фонд защиты свободы слова обеспокоен новыми попытками властей Украины взять под контроль работу СМИ в государстве. А именно ситуацией по скрытому и непонятному отбору народных депутатов на прямые эфиры украинских телеканалов.

Недавно телеведущая канала "UA: Перший" Мирослава Барчук на своей странице в Фейсбуке заявила о давлении и шантаже со стороны Офиса президента. По ее словам, на Банковой "давно и жестко" контролируют присутствие в эфирах народных депутатов из фракции "Слуга народа".

Мирослава Барчук открыто заявляет об угрозе свободе слова и независимой журналистике в целом.

В то же время, по данным ресурса "Страна.ua", сами народные депутаты из фракции "Слуга народа" жалуются, что Офис президента диктует, кому и куда ходить на эфиры и какие СМИ бойкотировать. Каждому из "медийных" депутатов присылают индивидуальные инструкции – так называемые темники.

Фонд защиты свободы слова призывает народных депутатов не поддаваться на провокации и не принимать участия в шантаже от украинской власти.

Напомним, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к незаконному закрытию СМИ в Украине Фонд защиты свободы слова уже отправил более 700 писем-обращений. Среди адресатов: Чрезвычайные и Полномочные Послы стран G7, Вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии, Генеральный секретарь ООН, представители ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, члены комитета Европейского парламента по иностранным делам, глава Представительства ЕС в Украине, члены парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС, Президент Европарламента и другие.

Кроме того, Фонд вместе с журналистами незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", Newsone, ZІК и "Перший Незалежний" присылали коллективные письма госсекретарю США Энтони Блинкену, а также в посольство США. Встречались с секретарем Сената, вице-президентом Комитета внешних дел, обороны и вооруженных сил Жоелем Геррио и вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, всеобщего избирательного права, регламента Сената Франции Натали Гуле и проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Сейчас фонд готовит новые обращения в Чрезвычайных и Полномочных Послов стран G7, Всемирного банка, ООН, ОБСЕ, Европейского парламента и других учреждений и институтов о беспощадный давление на свободу слова в Украине.

Фонд защиты свободы слова