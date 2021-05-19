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Завтра Зеленский даст большую пресконференцию: Где и когда она состоится

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Аккредитация журналистов продлится всего четыре часа

В четверг, 20 мая, президент Владимир Зеленский проведет большую пресс-конференции по результатам двух лет пребывания на посту. Об этом сообщает Офис президента.

Как отмечается, встреча с представителями СМИ начнется в 12:00, а местом проведения выбрано ГП "Антонов". 

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Известно, что аккредитацию журналистов проводят до 15:00 19 мая. Саму пресс-конференции будут транслировать онлайн в соцсетях на официальных страницах Офиса президента на украинском и английском языками.

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Напомним, ранее в Офисе президента Владимира Зеленского заявляли о планах провести 20 мая пресс-конференции, но тогда детали встречи были неизвестны. 

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