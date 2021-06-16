Защищает всех украинцев или только избранных? Журналисты "Першого Незалежного" разнесли Зеленского за переписывание Конституции под себя

Владимир Зеленский Офис президента

Журналисты "Першого Незалежного" накануне празднования Дня Конституции Украины показали, как президент Владимир Зеленский, который, между прочим, получил наибольшую поддержку граждан за всю историю независимости государства, регулярно и систематически нарушает главный закон страны.

"Каждый президент Украины переписывал Конституцию по-своему. Янукович ради усиления полномочий, Порошенко – для политического пиара, Зеленский – чтобы сыграть свою роль в истории. Однако ни один из них не сделал ничего, чтобы День Конституции был не только дополнительным выходным. Украинцы за 25 лет не поверили, что Конституция спасет их от правового беспредела, мотивированного преследования и гарантирует достойную жизнь. Политиканство, коррупция, некомпетентность и переписывание Конституции ради собственной мелочной цели привели к тому, что даже первая статья главного закона нарушается ежедневно", – говорится в видео.

Журналисты подсчитали, что находясь всего два года в президентском кресле, Зеленский уже успел грубо нарушить 14 статей Конституции Украины. Среди них:

Статья 1. Украина – суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство.

"На самом деле власть почему-то отчитывается перед послами G7, а не перед гражданами собственной страны. Изменения в стране происходят не в пользу украинцев, а по требованию МВФ", – считают журналисты "Першого Незалежного".

Статья 3. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.

"На самом деле высшей ценностью стала богатая жизнь, коррупционные схемы и неприкосновенность президента и его "кварталовского" окружения", – обращают внимание они.

Статья 5. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ.

На самом деле народ является носителем бюллетеней на выборах. После этого о нем никогда не вспоминают. Власть получает тот, кто больше наврал на выборах. А вопрос суверенитета уже давно определяют западные партнеры.

Статья 10. В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.

В погоне за рейтингами власть сделала все, чтобы русский и языки национальных меньшинств попали под запрет. Если человек говорит по-русски – его унижают. Угрожают. Называют врагом Украины. Неужели Конституция защищает граждан по признаку?

Статья 13. Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы являются объектами права собственности украинского народа.

На самом деле власть продает украинскую землю. Реки загрязняют химикатами. Леса вырубаются и вывозятся в Европу. Власть даже не вспоминает, что все принадлежит украинскому народу.

Статья 15. Цензура запрещена. Государство гарантирует свободу политической деятельности.

На самом деле власть уничтожает независимые каналы. Преследует оппозицию и ее лидера Виктора Медведчука. В ООН осуждают такие действия. В Украине никто не видит в этом нарушение Конституции.

Статья 17. На территории Украины запрещается создание и функционирование любых вооруженных формирований, не предусмотренных законом.

На самом деле радикалы нападают на Офис президента. Вооруженные люди преследуют оппозицию и расстреливают активистов. Власть покрывает их и не видит в этом нарушение Конституции.

Статья 22. Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены.

На самом деле власть отменила выборы в отдельных районах подконтрольного Донбасса. Тысячи украинцев не могут выбрать местных депутатов. Власть нарушила Конституцию и не может гарантировать свободу выбора гражданам

Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.

На самом деле не все равны перед законом. Радикал Сергей Стерненко зарезал человека, похитил депутата, незаконно хранил оружие. Получил год условно и сейчас на свободе.

Статья 43. Каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом.

На самом деле украинцы не могут дома зарабатывать, чтобы иметь достойную жизнь. И они миллионами едут в Польшу. Неужели конституция Польши обеспечивает больше прав украинцам, чем конституция их родины.

Статья 49. Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование.

На самом деле Украина единственная страна в мире, которая дважды запретила производство вакцины от COVID-19. Политические решения власти привели к тому, что Украина потеряла возможность производить тысячи доз вакцины ежемесячно. Количество умерших от коронавируса уже превысило 50 000.

Статья 53. Каждый имеет право на образование.

На самом деле власть закрывает школы и университеты. Финансируют эту программу западные партнеры. Зеленский хочет пустить миллиарда гривен на "Университет президента", где будут учиться 120 студентов.

Статья 107. Совет национальной безопасности и обороны Украины является координационным органом по вопросам национальной безопасности и обороны при президенте Украины.

На самом деле СНБО заменил суды и правоохранительные органы. Он превратился в инструмент, который Зеленский использует для расправы и борьбы с неугодными. Вопрос безопасности заменили пиаром президента. Ради этого он нарушает Конституцию.

Статья 126. Независимость и неприкосновенность судей гарантируются Конституцией и законами Украины.

На самом деле судьбу судей и судов решает Зеленский. Он называет их ничтожными и требует уволить вопреки Конституции. Потому что, пожалуй, считает, что именно так должен действовать гарант Конституции Украины.