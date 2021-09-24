Заседание ВСК по "вагнеровцам" при участии Бурбы внезапно перенесли в офис украинской разведки

Фото из открытых источников

Заседание парламентской следственной комиссии по делу "вагнеровцев", на котором сегодня, 24 сентября, должен выступить экс-начальник ГУР Минобороны Василия Бурбу, перенесли из Верховной Рады в здание Главного управления разведки.

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп Ренат Кузьмин.

По словам Кузьмина, сначала глава ВСК Марьяна Безуглая заявила, что кабинет, где должно было проходить заседание, был дискредитирован. То есть, по ее мнению, нардепы разместили там прослушку. После этого работу решили продолжить в Главном управлении разведки Минобороны.

Кузьмин сообщил, что члены ВСК уже выехали туда. По мнению нардепа, есть три варианта дальнейшего развития событий: кого-то из членов комиссии не пустят в ГУР; кто-то из членов ВСК не доедет в ГУР; Бурба откажется давать пояснения в помещениях ГУР. Все они приведут к срыву сегодняшнего заседания.

Ранее Безуглая анонсировала брифинг по итогу заседания ВСК на сегодня на 20:00.