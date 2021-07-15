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Заседание СНБО перенесли с границы в Киев: Названа повестка дня

Заседание СНБО

 Офис президента Украины

Повестка дня содержит шесть пунктов, один из которых тайный

Заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое планировали провести на участке украино-российской границы в Сумской области 16 июля, перенесли в Киев. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники.

Согласно сообщению, ранее заседание Совбеза планировалось на востоке страны и на нем планировали заслушать доклад председателя Госпогранслужбы Украины Сергея Дейнеко относительно состояния оборудования и укрепленности украинских границ.

Однако сейчас, по информации собеседника издания в ОПУ, повестка дня совсем другая. В частности, она содержит шесть пунктов, один из которых тайный.

Так, члены Совбеза обсудят:

  • допуск иностранных вооруженных подразделений на украинскую территорию в 2021 году для их участия в двух военных учениях – "Независимость объединяет-2021" и "Объединенные усилия-2021";
  • вопросы госполитики в сфере гражданства и возможные дополнительные меры в этой сфере;
  • применение персональных экономических и других санкций;
  • стимулирование поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для экономики страны, так и для ее обороноспособности.

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Напомним, ранее мы писали, что СНБО собирается на выездное заседание. Алексей Данилов заявил, что СНБО будут рассматриваться вопросы, которые будут касаться региона, где оно будет происходить.

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