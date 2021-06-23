Зарубежные СМИ: В Украине "деолигархизируют" только тех, кто неугоден Западу

Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Борьба с украинскими бизнесменами и политиками подается президентом Владимиром Зеленским, как "победа" в рамках "деолигархизации", которую глава государства сейчас активно продвигает. Об этом пишет издание EurAsia Daily.

Журналисты напомнили, что Зеленский ввел санкции против председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

"Очевидно, что "деолигархизируют" пока лишь тех бизнесменов, кто чем-то не угодил Западу. Так случилось с Виктором Медведчуком", - говорится в публикации.

При этом журналисты не исключили, что санкции - это банальный передел сфер влияния, с целью "отжать" бизнес.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тыс. материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.