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Зарубежные СМИ широко освещают обыски, которые прошли в офисе партии ОПЗЖ, приемной Виктора Медведчука и его родных

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

24 июня 2021 года прокуроры и следователи СБУ и ГБР провели обыски в офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", в том числе приемной Виктора Медведчука, а также у его родных и близких, в частности, у мамы его жены, Оксаны Марченко. Зарубежные СМИ возмущены такими действиями силовиков в отношении лидера оппозиции.

Соответствующая публикация появилась на польском сайте Kresy.

"На этот раз они (силовики - ред.) обыскивают не только партийный офис, офисы и квартиры ближайших соратников ... на этот раз они также пришли к матери жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя", - говорится в публикации. 

Издание РБК в своем материале отмечает, что очередные обыски были совершены в рамках репрессий против лидера оппозиции и его соратников.

"Следователи СБУ и ГБР проводят оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, в котором уведомлены о подозрении народные депутаты Медведчук и Козак", - отмечают журналисты.

А издание BBC процитировало жену Виктора Медведчука, Оксану Марченко, которая назвала обыски у ее мамы - беззаконием.

"Бог обязательно смутит лжецов. Моя мама - очень сильный человек, мы и это пройдем, переживем, так как время "шариковых" непременно закончится", - отметила Марченко.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов. 

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 37 тыс. материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.

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