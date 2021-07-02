Зарубежные СМИ констатируют, что нынешнее руководство Украины недружелюбно к России, и Путину не о чем говорить с Зеленским, пока тот преследует Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин на встрече в Париже Из открытых источников

Нынешнее руководство Украины настроено недружелюбно к России. Об этом пишет румыноязычное издание Jurnal.md, освещая прямую телефонную линию президента России Владимира Путина.

Журналисты отметили, что Путин заявил, что россияне и украинцы - это один народ.

"Я не думаю, что украинский народ недружелюбен. Я считаю, что в целом украинцы и русские - один народ... Однако нынешнее руководство Украины явно недружелюбно к России", - цитирует издание президента России.

Авторы публикации подчеркнули, что Путин в своем выступлении дал понять своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому: пока будет продолжаться преследование лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука - встреча двух президентов вряд ли состоится.

"Ну, вот Виктора Медведчука, который, на самом деле, на мой взгляд, является украинским националистом – взяли, заперли его в преддверии избирательной кампании дома, браслет надели. Значит, принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные. На это никто не обращает внимание. Просто как бы внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну, в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией, - у них нет никаких шансов. Подавляют на корню - кого-то сажают в тюрьму, кого-то под домашний арест, кого-то убивают на улицах... Он (Зеленский) отдал Украину под полное внешнее управление, - отметил российский лидер, отвечая в среду на вопросы в ходе очередной прямой линии. - Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти - в Берлине и в Париже. Ну о чем разговаривать? Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода. Надо только понять, о чем говорить", - процитировало издание Путина.