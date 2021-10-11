Зарубежные СМИ: Генпрокуратура пытается "подбросить угля" в "мертвое" дело Медведчука, чтобы Зеленский убрал с дороги оппозицию

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Новые обвинения, которые выдвинуты против председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, являются ложными и необоснованными. Об этом пишет англоязычное издание Teller Report.

Издание отмечает, что представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" заявляют, что Киев продолжает "преступный курс по фальсификации уголовных дел, репрессалиям против политических оппонентов и установлению абсолютной диктатуры".

Ранее Медведчуку предъявили обвинение в государственной измене, пособничестве террористической организации и "подрыве энергетической безопасности" Украины. По мнению экспертов, позиция Офиса генпрокурора по этим подозрениям соответствует объективной реальности.

В то же время аналитики полагают, что давление на Медведчука и его партию со стороны действующей власти будет только расти. По словам представителей оппозиции, Киев решил "подбросить угля в мертвое дело" Медведчука.

"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов выдвинули против Медведчука "новые" и в сто раз абсурднее обвинения. На этот раз - в "подрыве энергетической безопасности страны". И они потребовали залог в миллиард гривен или арест", - заявили в политической силе.

В публикации отмечается, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратила внимание на то, что подозрения в отношении политика и "рекордные суммы залога" возникли во время энергетического кризиса в стране и серии громких оффшорных скандалов, в ходе которых, по мнению партии, в этом замешано украинское руководство.

"Такими действиями власти Зеленского пытаются отвлечь внимание от скандалов, которые сопровождают деятельность президента и его окружения: офшорный скандал, связанный с публикацией Досье Пандоры, отставка председателя Верховной Рады, призванная окончательно положить конец независимости законодательной власти и ряд других не менее вопиющих событий", - заявляет оппозиция.

Журналисты напоминают, что новые обвинения в адрес Медведчука последовали после того, как Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал "Досье Пандоры" - сборник материалов о предполагаемой причастности ряда мировых лидеров, политиков и знаменитостей к офшорным схемам. В частности, в отчете утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский передал 25% своей доли в офшорной компании своему близкому другу, который сейчас является советником президента. Кроме того, в документе говорится, что украинский лидер и его партнеры по студии "Квартал 95" братья Шефиры зарегистрировали офшорную компанию, доверительным собственником которой якобы является действующий глава СБУ Иван Баканов (он также ранее работал на студии "Квартал 95").

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 97 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.