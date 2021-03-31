Зарплата, роялти и взнос на памятник Каденюку: что задекларировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Также известно, сколько заработала его жена Елена Зеленская

Президент Украины Владимир Зеленский подал декларацию о доходах, в которой указал, что за прошлый год получил 336 тыс. грн зарплаты, 4,6 млн грн роялти и 13,4 млн грн от продажи дома и земельного участка. Об этом свидетельствуют данные в реестре НАЗК.

Как отмечается, роялти глава государства получил от ООО "Квартал 95" - 4 млн 382 тыс. 832 грн, от ООО "Квартал ТВ" - 4 тыс. грн, ООО "Драйв Продакшн" - 8 тыс. грн, ООО "Киностолица" - 239 тыс. грн.

Также в прошлом году президент за 12 млн 114 тыс. грн продал дом и земельный участок за 1 млн 356 тыс. 600 гривен.

Кроме этого, Зеленский получил 230 тыс. 703 грн дохода от предоставления имущества в аренду, 203 тыс. 639 грн - инвестиционного дохода от ценных бумаг, 238 тыс. 505 грн - процентов в банках.

Глава государства среди расходов задекларировал добровольный взнос на памятник космонавту Леониду Каденюку в размере 250 тыс. гривен.

Относительно первой леди, то зарплата Елены Зеленской в "Квартал 95" составила 952 тыс. 900 грн. Также она получила доход от предоставления имущества в аренду - 2 млн 443 тыс. 27 грн, инвестиционный доход от ценных бумаг - 203 тыс. 639 грн, страховые выплаты - 33 тыс. 922 грн, роялти - 1 тыс. гривен.

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Напомним, ранее стало известно, что Министр здравоохранения Украины Максим Степанов задекларировал доход в размере 497 тысяч гривен за год работы в ведомстве.