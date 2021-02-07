live
Новости » Политика Читати новину українською

Запрет телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK – это политическое самоубийство Зеленского, – Белашко

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Настоящая причина появления указа Владимира Зеленского о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK – это абсолютное лидерство "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Что касается Зеленского, то запрет на работу украинских телеканалов – это политического самоубийство. К такому выводу пришли политические эксперты и журналисты, сообщает "Голос".

"Какое жестокое политическое самоубийство…"  написал в Facebook политический эксперт Сергей Белашко.

Белашко включил запрет на работу трех украинских телеканалов в число самых громких провалов власти во главе с Зеленским за последнее время.

"Попытки незаконно подчинить себе Конституционный суд, крайне неудачные назначения глав обладминистраций, санкции против компаний из Китая  крупнейшего экономического партнера Украины, преследование попавшего под иностранные санкции соратника (Дубинский, напомню, курировал по партийной линии СН один из ключевых регионов), теперь еще и запрет оппозиционных телеканалов…" – перечислил провалы в политике нынешней власти эксперт.

"Все это на фоне окончательного развала "монобольшинства" в парламенте и запуска спикером собственного политпроекта, жестких и уже публичных разборок в руководстве МОУ и СБУ, открытой конкуренции Ахметова и Коломойского на всех площадках госуправления, охлаждения отношений с европейскими партнерами, полного провала с привлечением инвестиций… Наверное, именно так выглядит мэм "Слабоумие и отвага",  – иронически заключил политический эксперт Сергей Белашко.

"Мудрые наследуют славу, а глупые  бесславие. Соломон",  такими словами прокомментировала пост Белашко блогер Светлана Иванова.

А журналист Алексей Ильяшевич пояснил, что главная причина атаки Зеленского на телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK – это абсолютное лидерство партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, которая почти на 6% опережает "Слугу народа" Владимира Зеленского.

"Все три телеканала – в топе украинского информационного вещания. Это, с одной стороны, показатель их профессионализма (контент действительно качественный). С другой стороны, рейтинги ZIK, NewsOne и "112" говорят о востребованности идей ОПЗЖ. Ниже я уже писал, что КМИС фиксирует абсолютное лидерство партии Медведчука (отрыв от "Слуги народа"  почти 6%). Вот главная причина происходящего",  подчеркнул журналист.

"Зеленский бьет не по конкретным телеканалам. И даже не по Медведчуку. Он бьет по той Украине, которую не добили в 2014 году и за пять лет правления Порошенко",  резюмировал журналист Алексей Ильяшевич.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Медведев выразил поддержку усилиям "Оппозиционной платформы – За жизнь" по недопущению введения цензуры против "112 Украина", NewsOne, ZIK Вице-президент Европарламента о блокировании телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK: Борьба с дезинформацией не может осуществляться за счет свободы прессы СНБО принял решение о санкциях против Козака, не имея доказательств для введения этих мер, - СМИ В посольстве США заявили, что не советовали Зеленскому закрыть телеканалы

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Защитить медиа. Тарифные протесты. Пожар во Львове. Страшная аватокатастрофа | #Новости | 06.02.21
Закриття телеканалів ZIK,
Закрытие телеканалов ZIK,
Елена Лукаш | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу