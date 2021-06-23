Западу неудобно отвечать на вопросы о Медведчуке, которого Украина обвиняет в госизмене, но не способна доказать это в суде, - политолог

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Западу неудобно отвечать на вопросы об аресте лидера украинской оппозиции, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которого Украина обвиняет в госизмене, но не способна доказать это в суде. Такое мнение высказал политолог Владимир Джаралла, передает "Политэксперт".

По его словам, Россия стала бить по точкам, неудобным для объединенного Запада, где распространена культура двойных стандартов. Им будет неудобно отвечать на вопрос о Медведчуке, так как Украина обвиняет его в госизмене, но в суде это доказать не способна.

"Если Запад так много говорит про свою заботу о людях, про права человека, а украинские представители заявляют, что Крым — это их территория, при этом Запад с этим соглашается, то почему в отношении крымчан, которых Украина тоже считает своими, применяют меры фактических репрессий?" — говорит Джаралла.

Напомним, что вчера российская делегация потребовала рассмотрения в ПАСЕ вопроса санкций против народного депутата, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и закрытия трех каналов.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тыс. материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.