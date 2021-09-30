Западный соцопрос: В ВР проходят 5 партий, 75,5% уверены, что власть не готова к новой волне пандемии, 65,8% считают результаты визита Зеленского в США проигрышными

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

В случае внеочередных парламентских выборов в новый состав украинского парламента прошло бы 5 партий. Об этом говорится в исследовании, проведенном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 24-28 сентября 2021 года.

По результатам опроса, ответы респондентов на вопрос "Как бы вы проголосовали, если б выборы в Верховную Раду Украины проводились в это воскресенье?" распределились следующим образом: "Слуга народа" – 22,1%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 19,4%, "Европейская солидарность" – 18,6%, "Батькивщина" -12,2%, "Сила и Честь" – 5,1% (среди тех, кто примет участие в голосовании и определился с выбором).

Как бы вы проголосовали, если б выборы в Верховную Раду Украины проводились в это воскресенье? (среди тех, кто примет участие в голосовании и определился с выбором, %)

Фото из открытых источников

В блоке вопросов, посвященных ситуации с распространением коронавируса, были зафиксированы следующие тенденции: 75,5% респондентов считают, что украинская власть не готова к новой волне пандемии. Противоположного мнения придерживаются только 15,9% респондентов. Также большинство опрошенных (62,4%) уверены в том, что украинская власть поступила неправильно, отказавшись от возможности наладить производство вакцины "Спутник V" в Украине:

Глава Всемирной организации здоровья заявил о том, что в начале осени в мире начнется новая волна пандемии коронавируса. По вашему мнению, готова ли к ней украинская власть?

Фото из открытых источников

Еще в конце прошлого года у Украины появилась возможность организовать производство вакцины "Спутник V" на предприятии в Харькове. Ка вы считаете, правильно ли поступила украинская власть, отказавшись от такого предложения?

Фото из открытых источников

Оценивая недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в США, большинство респондентов (72,3%) отметили, что он не будет иметь каких-либо практических выгод для Украины. Не согласились с таким утверждением 16,4%. Также 65,8% опрошенных увидели в результатах такого визита проигрыш украинской дипломатии, и только 18,4% назвали его "победой".

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский провел ряд встреч в США и встретился с президентом США Джо Байденом. По вашему мнению, будет ли этот визит иметь практические выгоды для Украины?

Фото из открытых источников

Визит Зеленского в США – это победа или проигрыш украинской дипломатии?

Фото из открытых источников

В вопросах, посвященных закрытию украинских СМИ, наблюдается постепенное увеличение количества респондентов, которые не поддерживают прекращение вещания телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", а также Интернет-изданий "Страна.ua" и "Шарий.net". По сравнению с предыдущим опросом, доля таких ответов выросла с 44,5% до 48,6%. Также большее количество опрошенных согласилось с тем, что закрытие указанных СМИ приведет к ухудшению репутации украинской власти в мире (рост с 55,2 до 57,7%).

Как лично вы относитесь к закрытию оппозиционных телевизионных каналов NewsOne, ZIK и "112 Украина", а также Интернет-изданий "Страна.ua" и "Шарий.net"?

Фото из открытых источников

Закрытие телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина" и "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.ua" и "Шарий.net" раскритиковала Мониторинговая миссия ООН по правам человека, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, депутаты Европейского парламента, ведущая организация по защите прав журналистов Freedom House. По вашему мнению, как это решение повлияет на репутацию украинской власти в мире?

Фото из открытых источников

В ответах на вопросы, касающихся дела главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, были зафиксированы следующие тенденции: по сравнению с предыдущим исследованием выросло количество респондентов, считающих, что преследование Виктора Медведчука со стороны власти – это попытка отвлечь внимание от реальных проблем в экономике и социальной сфере (дальнейший рост с 42,8% до 47,2%) либо расправа с политическим оппонентом, который может составить основную конкуренцию президенту на выборах (рост с 21,4% до 22,1%).

По вашему мнению, преследование Виктора Медведчука со стороны власти (включая выбор меры пресечения и отказ в удовлетворении апелляции) – это:

Фото из открытых источников

61,6% респондентов полагают, что наиболее справедливым результатом судебного процесса над Виктором Медведчуком будет признание его невиновным и восстановление его во всех правах (рост с 60,4% до 61,6%):

Какой результат судебного процесса по делу Виктора Медведчука вы посчитаете наиболее справедливым?

Фото из открытых источников

Также увеличилось количество опрошенных, которые считают что судебный процесс по делу Виктора Медведчука приведет к увеличению рейтинга Виктора Медведчука и партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (рост с 71,8% до 72,5%). Для сравнения, утверждение о том, что эти события приведут к увеличению рейтинга Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", поддерживают только 10,1% опрошенных.

По вашему мнению, как судебный процесс по делу Виктора Медведчука повлияет на рейтинг власти и оппозиционных к власти сил?

Фото из открытых источников

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 24-28 сентября 2021 года. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2,008 человек. Вероятная погрешность – 2,2%.