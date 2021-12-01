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Западный соцопрос: 64,6% украинцев считают, что Зеленский плохо справляется с обязанностями президента

РБК

Президент Украины Владимир Зеленский плохо справляется с обязанностями на своем посту. К такому выводу пришли 64,6% респондентов, говорится в исследовании, проведенном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 27-30 ноября 2021 года. 

В то же время 18,1% опрошенных отметили, что Зеленский справляется с обязанностями президента ни хорошо, ни плохо. 

И только 9,5% респондентов считают, что президент справляется хорошо.

Фото из открытых источников

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 27-30 ноября 2021 года. Метод опроса - телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов - 2,014 человек. Вероятная погрешность - 2,2%.

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