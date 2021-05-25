Западноукраинский эксперт сказал, как Медведчук уничтожит Зеленского, Венедиктову и Баканова

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Для оппозиционного политика Виктора Медведчука дело принципа сейчас снять с себя электронный браслет, который на него надели. Поэтому каждую неделю будут проходить эти судебные заседания. Об этом рассказал западноукраинский журналист Руслан Коцаба в интервью изданию "Украина.ру".

Киевский суд 13 мая отправил оппозиционера Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Ранее суд отказал в удовлетворении ходатайств и защиты, и прокуратуры, которые оспаривали меру пресечения, оставив его под домашним арестом до 9 июля.

Эксперт подчеркнул, что в этом отношении можно только посочувствовать президенту Владимиру Зеленскому, генпрокурору Ирине Венедиктовой и главе СБУ Ивану Баканову.

"Каждую неделю будут эти судебные заседания. Причем не в формате как "95 квартал", растянули на несколько серий, и в итоге сидит Медведчук в клетке, нет. Сейчас Медведчук будет забивать каждым таким заседанием гвоздь в гроб действующей власти. Потому что он уже диктует. Он субъектен, а президент Зеленский со своими этими не правоохранительными, а власть охранительными органами находится глубоко в каком-то месте", – уверен Коцаба.

Собеседник издания добавил, что Зеленский должен понести политическую ответственность за это преследование, потому что даже если это было ему приказано каким-то гипотетическим заокеанским куратором, нельзя так бездумно исполнять приказы и подставляться.