Запад и РФ против закона о переходном периоде, есть риск эскалации, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Сейчас в Украине не надо продвигать вопрос закона о переходном периоде, так как рисков больше

Западные союзники Украины и Российская Федерация выступают против принятия закона о переходном периоде на Донбассе и в Крыму в нынешнем его виде. Его принятие грозит эскалацией конфликта. Об этом президент Зеленский рассказал во время пресс-марафона у коворкинга "Creative States" на Печерске в Киеве.

По его словам, применение боевых беспилотников на Донбассе и закон об переходное правосудие - это два вопроса, с которыми не согласны украинские партнеры.

"Это не только риторика России, это в риторике всех лидеров Европы и не только, которые общаются с президентом РФ. Они считают, что если мы будем голосовать закон о переходном правосудии, он полностью противоречит "Минску", это означает, что Украина в одностороннем порядке выходит из "Минска". И ни у кого из сторон "Нормандии" тогда нет больше обязательств, "Минска" больше не существует из-за решения украинской стороны. Звучит именно так", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что это важный момент, поэтому сейчас в Украине не надо продвигать вопрос закона о переходном периоде, так как рисков больше.

"Здесь не вопрос, что Россия против этого. Мы считаем, что это один из принципов, который может привести к эскалации. Пока на предмет переходного правосудия не очень положительно реагируют и другие наши союзники... Вопрос в том, что мы держимся за этот "Минск". Вы знаете, я его не подписывал и считаю, что там много ошибок. Однако это то, что есть", - добавил президент.

Новости по теме: Зеленский признался, что ЕС уже открыто призывает Украину к диалогу с РФ

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность полномасштабного наступления Российской Федерации сохраняется ежедневно, но украинская сторона готова к любой эскалации.